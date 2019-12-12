МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Россия и Парагвай заключили соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Соглашение между правительствами двух стран было заключено 10 декабря в городе Асунсьон, документ подписали заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин и директор Национального таможенного управления Парагвая Хулио Фернандез.

"Соглашение является первым росийско-парагвайским договором правительственного уровня и закладывает правовую базу для будущего взаимодействия таможенных органов двух стран", — отмечается в сообщении.

Положения документа открывают широкие возможности для взаимодействия между странами по таким основным направлениям деятельности, как борьба с контрабандой, контрафактом и другими видами таможенных правонарушений, реализация совместных мер по упрощению таможенных формальностей во взаимной торговле, обмен предварительной информацией о перемещаемых через границу товарах, взаимопомощь в вопросах взимания таможенных платежей, управление рисками, обучение и повышение квалификации кадров, а также обмен и анализ данных таможенной статистики.

Кроме того, стороны подтвердили намерение "прилагать совместные усилия к развитию взаимной торговли и упрощению таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД". По этим направлениям стороны запланировали ряд совместных мероприятий в предстоящем году.