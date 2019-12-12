МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от подоходного налога доходов, получаемых гражданами по обезличенным металлическим счетам.

Документ, внесенный группой сенаторов, освобождает с 1 января 2020 года от НДФЛ доходы, получаемые по договорам обезличенных металлических счетов, открытых в банках, находящихся на территории РФ, а также доходы от реализации гражданами банкам драгоценных металлов, числящихся на таких счетах. По мнению разработчиков, изменения позволили бы повысить привлекательность обезличенных металлических счетов для граждан и способствовали реализации их потенциала как средства сбережения и инструмента инвестирования.

Однако против принятия законопроекта выступило правительство РФ, поскольку полное освобождение от обложения НДФЛ таких доходов "может привести к существенному дисбалансу установленных условий обложения при получении доходов физическими лицами от различных способов инвестирования". Кроме того, его реализация может привести к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, а источники их компенсации его авторами не определены, отмечал кабмин.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам также не поддержал принятие законопроекта, обратив внимание, что банковские вклады в драгоценных металлах не входят в систему страхования вкладов физических лиц. Кроме того, инвестирование в драгоценные металлы несет дополнительные риски для инвестора, связанные с возможностью падения цен на драгоценные металлы, считает комитет.

Сейчас доходы граждан по обезличенным металлическим счетам облагаются НДФЛ по ставке 13% с применением имущественного налогового вычета или уменьшением налогооблагаемого дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение этих драгоценных металлов. Причем такой порядок применяется, если имущество находилось в собственности физлица менее трех лет.

Доходы от продажи имущества, которое находилось в собственности три года и более, освобождаются от налогообложения. Таким образом, для полного освобождения от налогообложения доходов от реализации драгоценных металлов минимальный срок, на который должен быть открыт обезличенный металлических счет, должен составлять не менее трех лет.