МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ считает целесообразным обеспечить госконтроль в планируемом совместном предприятии телеком-операторов в сфере развития 5G, одной из форм которого может стать "золотая акция", заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

В среду "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях для организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G.

Замглавы Минкомсвязи считает, что СП может оказаться временным решением в условиях дефицита частот, а государство должно контролировать весь процесс.

"Пока мы должны предусмотреть возможности, когда спектра будет достаточно, когда разовьется инфраструктура, она свои задачи выполнит… Может быть, операторы должны закладывать возможности разделения (в дальнейшем разделения ресурсов СП между собой — ред.), это совершенно нормальная история, но государство хотело бы этот процесс контролировать", — сказал замминистра.

"Поэтому я предлагаю рассмотреть возможность, например, "золотой акции" или каких-либо других форм контроля государства над этим совместным предприятием. Думаю, что это будет обсуждаться", — сказал Иванов.