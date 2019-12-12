БРЮССЕЛЬ, 12 дек /ПРАЙМ/. Остановка работы апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО) повышает риск двусторонних торговых войн, говорится в аналитике ING.

Страны-члены ВТО имеют возможность решать торговые споры внутри организации, к примеру, если одно государство повысило пошлины на импорт продукции, а другая страна считает это несправедливым. Стороны могут договориться мирно — посредством специальных консультаций. Если этого не происходит, то дело может быть передано в орган по разрешению споров ВТО — группе арбитров организации, которые вынесут решение на основе правил ВТО. Если это решение не удовлетворит стороны, они могут обратиться в апелляционный орган.

Однако с 11 декабря апелляционный орган ВТО приостановил свою работу из-за позиции США. Следовательно, рассмотрение новых апелляций невозможно в течение неопределенного периода времени. Эксперты ING отмечают, что это касается всех споров, возникших в 2018 и 2019 годах и связанных с торговой войной.

"Страны, которые не согласны с решениями групп арбитров ВТО, могут просто игнорировать их и продолжать действовать, как и прежде. Это увеличивает риск двусторонних торговых войн и может способствовать возникновению новой нормы, когда несоблюдение (решений — ред.) ВТО становится правилом, а не исключением", — отмечают в ING.

Апелляционный орган — это Верховный суд ВТО, подчеркивают эксперты. Если страны-члены организации спорят по вопросам торговли в рамках ВТО, то окончательное решение их спора принадлежит апелляционному органу, который даже может разрешить спорящим странам вводить ответные торговые меры. К примеру, в споре ЕС и США по делу об Airbus, США получили право ввести торговые ограничения на импорт из стран Евросоюза, объем которого составляет несколько миллиардов долларов в год.

ПОЗИЦИЯ США

Апелляционный орган перестал работать, потому что Соединенные Штаты блокировали выбор его новых заседателей. К 11 декабря в этом органе стало недостаточно судей, и он потерял возможность рассматривать новые дела.

"Нынешние и предыдущие американские правительства были обеспокоены тем, что процесс урегулирования споров в ВТО отнимает слишком много власти у стран-членов ВТО и их правительств. В частности, они утверждают, что апелляционный орган меняет правила игры, интерпретируя соглашения ВТО и национальные законы", — отметили эксперты.

США также жалуются, что этот орган не придерживается своего 90-дневного дедлайна для разрешения споров.

Ряд других стран ВТО предложили реформы, направленные на решение вопросов США. Их целью было уточнить и сузить мандат апелляционного органа, а также увеличить количество судей с семи членов, занятых неполный рабочий день, до девяти членов, работающих полный рабочий день — чтобы орган мог быстрее выносить решения.

"Тем не менее, различные предложения были отклонены, и ВТО все еще ищет пути" решения проблемы, отметили в ING.

ЕС, Норвегия и Канада работают над созданием временной арбитражной системы. Это может быть международный суд, который повторяет функцию апелляционного органа ВТО. Вместо подачи апелляции в ВТО страны будут подавать свои апелляции в этот суд, отмечается в материале ING. Как сообщается, Китай, Япония, Бразилия, Турция и Россия проявили интерес к такому решению.