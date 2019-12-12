МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине ускорилась в ноябре до 4,3% по сравнению с октябрем, в годовом выражении она составила 52,1%, сообщает Национальный институт статистики.

"Общий рост потребительских цен в ноябре составил 4,3% по отношению к предыдущему месяцу", — отмечается в докладе.

Инфляция сильно ускорилась после праймериз в середине августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Тройка международных рейтинговых агентств снизила суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.

Больше всего в ноябре выросли цены на телефонную связь и интернет (7,4%), услуги здравоохранения (6,3%), алкогольные напитки и табак (5,6%), а также на продукты питания и безалкогольные напитки (5,3%).

В октябре инфляция замедлилась: потребительские цены выросли на 3,3% в по отношению к предыдущему месяцу, в годовом выражении составили 50,5%.

С 10 декабря в Аргентине действует новое правительство во главе с Альберто Фернандесом и вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер.

Новый министр экономики Мартин Гусман заявил, что к концу года инфляция составит 55%.