МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведёт итоговое в этом году заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ по вопросам ее участия в инвестиционных проектах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании будут рассмотрены вопросы участия ВЭБ.РФ в новых инвестиционных проектах в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", в том числе — в атомной промышленности и экспортно-ориентированной химической промышленности, а также вопросы реализации текущих проектов и корпоративного управления", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства Максим Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ВЭБа Игорь Шувалов.