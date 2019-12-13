МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Госдума в пятницу рассмотрит во втором чтении законопроект, упрощающий продажу Банком России акций санируемых им банков.

Документ, внесенный правительством в ноябре 2017 года и прошедший первое чтение в феврале 2018 года, в целях повышения эффективности механизма финансового оздоровления разрешал санируемым банкам продолжать выдавать банковские гарантии и поручительства, открывать счета отдельным видам юрлиц. Это было возможно в случае принятия советом директоров ЦБ решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана по участию Банка России в мерах по предупреждению его банкротства.

Комитет по финансовому рынку в ходе проекта ко второму чтению предложил дополнить его положениями, направленными на совершенствование порядка реализации Банком России акций (долей), имущества (имущественных прав) банков, приобретенных ЦБ в ходе предупреждения их банкротства. В частности, допускается возможность продажи акций на организованных торгах, а также их продажа единственному покупателю (при отсутствии заявок от других лиц). На открытом аукционе торги по выбору Банка России могут проводиться как с повышением, так и с понижением стартовой цены предмета аукциона.

Кроме того, у ЦБ появится возможность реализации не всего пакета имеющихся у него акций банков, а их части, а также право продажи акций по цене ниже цены их приобретения. Одновременно вводятся ограничения в отношении потенциальных покупателей акций санируемых банков, находящихся у ЦБ. Приобрести их не смогут акционеры банка, владевшие более 1% его акций, в том числе в составе группы лиц, в течение трех лет до даты утверждения плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению его банкротства.

Санируемые банки смогут обслуживать госкомпанию "Автодор", госкорпорации (АСВ, "Фонд реформирования ЖКХ", "Ростех", "Росатом", "Роскосмос"), публично-правовые компании, а также федеральные унитарные предприятия и хозобщества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, и подконтрольных им лиц.

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект-спутник, вносящий изменения в Налоговый кодекс, сохраняющие за санируемым банком право выдавать гарантии по обеспечению обязанности по уплате налогов и иных платежей в течение срока реализации плана участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению его банкротства.