ЛОНДОН, 13 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский фунт резко укрепился к доллару на данных exit poll по итогам парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

К 01.11 мск фунт вырос на 2,16%, до 1,3447.

По данным exit poll национальных СМИ Британии, правящая Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 55 мандатами.

Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.