Британский фунт вырос к доллару более чем на 2% на данных exit poll по итогам выборов
ЛОНДОН, 13 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британский фунт резко укрепился к доллару на данных exit poll по итогам парламентских выборов в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
К 01.11 мск фунт вырос на 2,16%, до 1,3447.
По данным exit poll национальных СМИ Британии, правящая Консервативная партия получает абсолютное большинство на выборах в парламент Великобритании, получая 368 мест из 650.
В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.
Лейбористская партия набирает 191 место, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 55 мандатами.
Таким образом, по предварительным данным, правящая Консервативная партия сможет самостоятельно сформировать правительство.
https://1prime.ru/state_regulation/20191213/830682994.html