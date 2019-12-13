БЕРЛИН, 13 дек /ПРАЙМ/. Германия призывает сенат США не утверждать бюджет, предусматривающий санкции против проекта "Северный поток 2", Берлин находится в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Палата представителей США ранее одобрила согласованный с сенатом оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях, в частности предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должны утвердить сенат и президент.

"Мы призываем сенат не следовать этому (решению палаты представителей)", — цитирует министра газета Handelsblatt.

Он сказал, что сохраняет надежду на то, что реализация этого решения может быть предотвращена.

"Мы считаем это неприемлемым, поскольку это попытка влияния на автономные решения Европы. Мы ведем переговоры с американцами", — добавил Маас.