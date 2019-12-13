Британские тори получили абсолютное большинство в парламенте, страну ждет Brexit
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британские тори в результате внеочередных всеобщих выборов набрали абсолютное большинство в парламенте страны. Это 326 мест из 650. Подсчет голосов еще продолжается.
Такие результаты тори открывают путь для беспрепятственного Brexit.
По состоянию на 5.05 по местному времени (8.05 по Москве), партия консерваторов получила 327 мест в парламенте из 650. Лейбористы – 195.
По данным проведенных exit poll, Консервативная партия по итогам голосования должна получить 368 мест из 650. Лейбористская партия может получить 191. На третьем месте — Шотландская национальная партия, ей прогнозируют 55 мандатов.
По данным уточняющего прогноза Sky, тори выиграют по итогам всеобщих выборов от 358 до 368 мест (55-57%), лейбористы — от 192 до 202 мест.
Если прогнозы оправдаются, то Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером с конца 1980-х годов, со времен Маргарет Тэтчер – его учителя и одного из его политических кумиров.
Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Все опросы общественного мнения предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто.
Около 4 часов утра по местному времени (6.00 по мск) стало известно о переизбрании на пост премьер-министра Бориса Джонсона. Он заявил, что итоги выборов дают Консервативной партии "сильный новый мандат" на Brexit.
"Похоже, что Консервативная партия получит сильный новый мандат на то, чтобы осуществить Brexit, объединить страну и вести ее вперед", — заявил политик.
Джонсон не стал произносить длинную речь, отметив только, что работа начнется уже в пятницу, 13 декабря.
Предводитель британских либдемов, которые выступают за отмену Brexit, Джо Суинсон в результате выборов потеряла место в парламенте: теперь его займет кандидат от Шотландской национальной партии.
Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты ожидаются позднее в пятницу.
В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ТОРИ
Глава центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина заявила, что консервативная партия победила, потому что представила четкую политическую программу. Лейбористы, по ее мнению, провалились из-за своей непонятной позиции по Brexit.
"Консервативная партия представила очень внятную повестку дня. Она была очень четкой, в отличие от лейбористской… У лейбористов была очень непонятная позиция в отношении Brexit, они хотели еще продолжать переговоры, еще передоговариваться. И вот это то, чего не хочет никто — ни те, кто хотят выйти, ни те, кто не хотят выйти. Вот эта история с тем, что давайте еще подождем, и пусть еще будет неопределенность, этого не хочет никто, и это не поддержало британское население", — отметила Бабынина.
https://1prime.ru/state_regulation/20191213/830684560.html