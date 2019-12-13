МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Британские тори в результате внеочередных всеобщих выборов набрали абсолютное большинство в парламенте страны. Это 326 мест из 650. Подсчет голосов еще продолжается.

Такие результаты тори открывают путь для беспрепятственного Brexit. Джонсон: Результаты выборов дают тори новый мандат на реализацию Brexit

По состоянию на 5.05 по местному времени (8.05 по Москве), партия консерваторов получила 327 мест в парламенте из 650. Лейбористы – 195.

По данным проведенных exit poll, Консервативная партия по итогам голосования должна получить 368 мест из 650. Лейбористская партия может получить 191. На третьем месте — Шотландская национальная партия, ей прогнозируют 55 мандатов.

По данным уточняющего прогноза Sky, тори выиграют по итогам всеобщих выборов от 358 до 368 мест (55-57%), лейбористы — от 192 до 202 мест.

Если прогнозы оправдаются, то Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером с конца 1980-х годов, со времен Маргарет Тэтчер – его учителя и одного из его политических кумиров.

Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. Все опросы общественного мнения предсказывали, что тори станут самой большой партией в парламенте, однако победы такого масштаба не ожидал никто.

Около 4 часов утра по местному времени (6.00 по мск) стало известно о переизбрании на пост премьер-министра Бориса Джонсона. Он заявил, что итоги выборов дают Консервативной партии "сильный новый мандат" на Brexit. ОБЗОР: Британский фунт вырос на фоне победы Джонсона

"Похоже, что Консервативная партия получит сильный новый мандат на то, чтобы осуществить Brexit, объединить страну и вести ее вперед", — заявил политик.

Джонсон не стал произносить длинную речь, отметив только, что работа начнется уже в пятницу, 13 декабря.

Предводитель британских либдемов, которые выступают за отмену Brexit, Джо Суинсон в результате выборов потеряла место в парламенте: теперь его займет кандидат от Шотландской национальной партии.

Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты ожидаются позднее в пятницу.

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ТОРИ

Глава центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина заявила, что консервативная партия победила, потому что представила четкую политическую программу. Лейбористы, по ее мнению, провалились из-за своей непонятной позиции по Brexit.

"Консервативная партия представила очень внятную повестку дня. Она была очень четкой, в отличие от лейбористской… У лейбористов была очень непонятная позиция в отношении Brexit, они хотели еще продолжать переговоры, еще передоговариваться. И вот это то, чего не хочет никто — ни те, кто хотят выйти, ни те, кто не хотят выйти. Вот эта история с тем, что давайте еще подождем, и пусть еще будет неопределенность, этого не хочет никто, и это не поддержало британское население", — отметила Бабынина.