МОСКВА, 13 дек — Dow Jones. Выборы в Великобритании дали всем понять, что после трех с половиной лет, прожитых в условиях неопределенности, избиратели вновь проголосовали за выход из ЕС, отдав большинство голосов консерваторам, выступающим за реализацию Brexit. Однако воплощение этой задачи в жизнь может опять оказаться весьма непростой задачей.

Консервативная партия Великобритании выиграла парламентские выборы с наиболее сильным со времен Маргарет Тэтчер в 1980-е перевесом голосов. Итоги голосования оказались даже более позитивными для действующего премьер-министра Бориса Джонсона, чем предполагали опросы общественного мнения, проведенные до выборов.

Британский фунт вырос почти на 2% против евро после выхода экзит-поллов вечером в четверг и сохранил завоеванные позиции в пятницу, когда продолжался подсчет голосов. Фунт достиг самого высокого уровня против евро с 2016 года. В ходе предвыборной кампании фунт рос тогда, когда шансы на победу консерваторов повышались, и падал на любом намеке на то, что верх может одержать Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином.

Проблема в том, что позиция инвесторов, пусть и логичная, не совсем понятна.

Программа Корбина предполагала реализацию многих сценариев, которые вызывали опасения у инвесторов. К примеру, он выступал за национализацию предприятий коммунально-бытового обслуживания. При этом ему вряд ли бы удалось воплотить эти планы в жизнь, так как ни один опрос даже близко не указывал на то, что лейбористы могли бы править без поддержки центристских проевропейских партий. Эта правящая коалиция, вероятно, осуществила бы очень мягкий Brexit или же отменила бы выход из ЕС, т.е. сделала бы то, что большинство инвесторов считают благом для экономики Великобритании.

Соглашение же по Brexit, которое Джонсон заключил с Брюсселем, предполагает возможность возведения более внушительных торговых барьеров между ЕС и Великобритании. И теперь консерваторы имеют достаточно власти, чтобы реализовать эту возможность.

По всей видимости, инвесторы укрепились во мнении, что неопределенность, источником которой были нескончаемые переговоры о Brexit, хуже, чем любой сценарий выхода Великобритании из ЕС.

Избиратели же всецело согласились с инвесторами, и стратегия Джонсона, заключавшаяся в открытом противостоянии парламенту и обвинении его в блокировании Brexit, оправдала себя. Лейбористская партия же обещала провести еще один раунд переговоров по условиям выхода из ЕС, за которым должен был последовать второй референдум. Теперь же лейбористы утратили голоса в избирательном округе Блит Вэлли, который ранее считался их неприступной цитаделью и в котором они царили с 1935 года. В этом бывшем угледобывающем районе, как оказалось, проживает много сторонников выхода Великобритании из ЕС.

Ключевым лозунгом предвыборной кампании Консервативной партии стал лозунг о реализации Brexit. Однако победа Джонсона не обеспечивает безоговорочную поддержку фунту, учитывая, что обеим сторонам предстоят годы длительных и сложных переговоров о торговле. Более того, победу на выборах также одержала Шотландская национальная партия, выступающая за проведение второго референдума о независимости Шотландии. Первый референдум состоялся в 2014 году и спровоцировал волатильность фунта.

Безусловно, сага о Brexit стала еще на одну страницу ближе к своему завершению, но изменение баланса в парламенте все же не полностью удовлетворит рынки. Предыдущий парламент мог бы согласиться на более мягкий Brexit под напором Джонсона, но проголосовал за выборы.

Итоги выборов могли бы оказаться еще менее позитивными для инвесторов. К примеру, если бы Консервативная партия победила с меньшим перевесом голосов, то больший вес приобрели бы радикальные сторонники Brexit из числа консерваторов. Политическая ситуация теперь будет меньше довлеть над переговорами о торговле, чем до выборов, учитывая не вызывающий сомнений мандат Джонсона.

Завершить же полностью сагу о Brexit и закрыть эту страницу в истории страны, вероятно, будет далеко не так просто, как это представляется избирателям и трейдерам.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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