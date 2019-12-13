МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год до 40 миллиардов долларов с 37 миллиардов долларов, при этом сохранил прогноз на 2020 год на уровне 20 миллиардов долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

ЦБ также сохранил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2021 год и 2022 год на уровне 15 миллиардов долларов.

Кроме того, регулятор сохранил прогнозы по росту кредитования населения и компаний в РФ в 2019 году — на уровне 17-20% и 5-8% соответственно.