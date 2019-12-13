МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Заключение первого этапа торговой сделки между Китаем и США, которое, судя по всему, состоится в пятницу, 13-го, позволит снизить градус напряжённости, станет поводом для оптимизма на глобальных площадках и даст возможность экономике КНР вздохнуть с облегчением, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

А внешнеэкономическое достижение Дональда Трампа несколько укрепит его репутацию в преддверии грядущих в США президентских выборов.

Между тем аналитики не исключают возможности возникновения новых разногласий между США и КНР в 2021 году, из-за чего обсуждение второго этапа сделки растянется на неопределенный срок или же вовсе не состоится.

Накануне президент США согласовал первый этап торгового соглашения с Китаем, который включает отсрочку пошлин на китайский импорт. Ожидается, что новый раунд пошлин, которые должны были вступить в силу 15 декабря, отменят, а уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов будут снижены в два раза. В обмен Пекин обязуется выполнить ряд требований, в том числе увеличить закупки американских сельскохозяйственных и других товаров.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ

Сообщения о предварительном достижении торгового соглашения между США и Китаем привели к повышенному аппетиту к рисковым активам, констатирует аналитик Nordea Bank Григорий Жирнов. Торговая война в ближайший год может стать менее острой, а это в свою очередь станет фактором оптимизма на глобальных площадках.

“Однако в долгосрочной перспективе эта тема вновь может вернуть негативные настроения на финансовые рынки”, — признает он.

Если сделка состоится, то рынки по всему миру вырастут на 10-15%, а китайский — так и вовсе на 20%, подсчитал эксперт "БКС Брокера" Нарек Авакян. При этом он усомнился в успешной реализации такого сценария: во-первых, закон о санкциях против Китая за гонконгские протесты будет сильно мешать переговорному процессу, а во-вторых, США требуют от Китая слишком многого.

ТОРГОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И КИТАЯ

Торговая война США и Китая оказывала негативное влияние почти на всю мировую экономику. “Заключение первой фазы сделки снимет часть напряженности и позволит экономике КНР вздохнуть с облегчением”, — уверен ведущий аналитик “Открытие Брокер” Андрей Кочетков.

Соглашение между Китаем и США окажет положительное влияние для сырьевых рынков, поскольку Китай является одним из главных потребителей базовых материалов. 

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Впрочем, аналитик отметил и локальные негативные последствия сделки. В рамках нее КНР обещает увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США не менее чем на 40 млрд долларов в год.

“По данному направлению российские экспортёры смогли нарастить поставки в Китай и, похоже, ниша будет частично закрыта из-за увеличенных объёмов закупок в США”, — предполагает Кочетков.

Жирнов считает, что первая фаза торговой сделки кардинально не изменит торговые взаимоотношения между США и Китаем.

“Множество вопросов, в числе которых защита интеллектуальной собственности США, еще остаются нерешенными и вряд ли будут решены в ближайшее время”, — сказал он. 

Трудно сказать, насколько торговая сделка с Китаем соответствует первоначальным планам американской стороны, рассуждает политический обозреватель Дмитрий Галкин. Cкорее всего, она станет улучшенным вариантом существовавших ранее соглашений, примерно так же, как USMCA, — соглашение о торговле между США, Канадой и Мексикой, стало, по сути дела, несколько измененной в интересах американских производителей, версией NAFTA.

УСПЕХ ТРАМПА В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Cтарший научный сотрудник Института США и Канады Олег Теребов напоминает, о том, что избирательная кампания в США уже началась.  Достижение даже тактического компромисса с Китаем является политически выгодным для Трампа, даст ему лишний балл. При этом и рядовые американцы также заинтересованы в снижении торговых барьеров. 

“Торговая война с Китаем, которую пытался развязать Трамп, безуспешна и бесперспективна, поскольку США не могут обойтись без импорта из Китая, а какому-либо давлению Китай уже давно не поддаётся”, — сказал он.

Жирнов считает, что сделка, предусматривающая увеличение сельхоззакупок, может устроить и Трампа, ведь существенная часть его электората – это американские фермеры.

Галкин допускает, что на избирателей Трампа произведет впечатление тот факт, что Китай теперь будет вынужден покупать больше американской сельскохозяйственной продукции. Но главная цель заключалась в том, чтобы заставить власти КНР приобретать американское промышленное оборудование, а не заниматься производством собственного, что предполагает программа "Made in China 2025”. 

"Судя по всему, эта цель так и не будет достигнута. А ради того, чтобы получить возможность приобретать технологии, позволяющие стать производителем современного оборудования и занять таким образом принципиально иную нишу в мировой экономике, китайское руководство вполне может купить немного больше американского зерна и сои”, — сказал Галкин. 

ВТОРАЯ ФАЗА СДЕЛКИ

Представители Белого дома сообщают, что второй этап соглашения, который предусматривает изменения в промышленной политике Китая, будет обсуждаться только после президентских выборов 2020 года в США.

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Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, включая отсрочку пошлин

По мнению Кочеткова, вторая фаза будет сосредоточена на расширении доступа американских финансовых компаний на китайский рынок. 

Китай уже много лет критикуют за то, что он не допускает иностранные организации в сферу финансовых услуг, включая банковское обслуживание и страхование. Эксперт отмечает, что обсуждение данного вопроса может растянуться на годы.

"Поэтому остается радоваться тому, что стороны смогли заключить хотя бы ограниченную сделку, а не продолжили эскалацию торгового конфликта”, — заключил он.

Cтарший аналитик “БКС Премьер” Сергей Суверов считает, что на втором этапе соглашения Китаю также предстоит договариваться с США об отмене субсидирования промышленных компаний, взамен Соединенные Штаты не будут вводить пошлины в отношении китайских товаров и точечные санкции против компаний КНР. Он не исключил, что США поднимут тему обвинений Китая в валютном манипулировании.

На фоне приближения выборов президента США американская сторона, скорее всего, не захочет эскалировать торговую войну и разочаровывать участников рынка, однако в 2021 году вероятность появления новых разногласий между США и КНР возрастает, заключил Жирнов.