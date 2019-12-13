МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Заключение первого этапа торговой сделки между Китаем и США, которое, судя по всему, состоится в пятницу, 13-го, позволит снизить градус напряжённости, станет поводом для оптимизма на глобальных площадках и даст возможность экономике КНР вздохнуть с облегчением, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

А внешнеэкономическое достижение Дональда Трампа несколько укрепит его репутацию в преддверии грядущих в США президентских выборов.

Между тем аналитики не исключают возможности возникновения новых разногласий между США и КНР в 2021 году, из-за чего обсуждение второго этапа сделки растянется на неопределенный срок или же вовсе не состоится.

Накануне президент США согласовал первый этап торгового соглашения с Китаем, который включает отсрочку пошлин на китайский импорт. Ожидается, что новый раунд пошлин, которые должны были вступить в силу 15 декабря, отменят, а уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов будут снижены в два раза. В обмен Пекин обязуется выполнить ряд требований, в том числе увеличить закупки американских сельскохозяйственных и других товаров.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ

Сообщения о предварительном достижении торгового соглашения между США и Китаем привели к повышенному аппетиту к рисковым активам, констатирует аналитик Nordea Bank Григорий Жирнов. Торговая война в ближайший год может стать менее острой, а это в свою очередь станет фактором оптимизма на глобальных площадках.

“Однако в долгосрочной перспективе эта тема вновь может вернуть негативные настроения на финансовые рынки”, — признает он.

Если сделка состоится, то рынки по всему миру вырастут на 10-15%, а китайский — так и вовсе на 20%, подсчитал эксперт "БКС Брокера" Нарек Авакян. При этом он усомнился в успешной реализации такого сценария: во-первых, закон о санкциях против Китая за гонконгские протесты будет сильно мешать переговорному процессу, а во-вторых, США требуют от Китая слишком многого.

ТОРГОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И КИТАЯ

Торговая война США и Китая оказывала негативное влияние почти на всю мировую экономику. “Заключение первой фазы сделки снимет часть напряженности и позволит экономике КНР вздохнуть с облегчением”, — уверен ведущий аналитик “Открытие Брокер” Андрей Кочетков.

Соглашение между Китаем и США окажет положительное влияние для сырьевых рынков, поскольку Китай является одним из главных потребителей базовых материалов.

Впрочем, аналитик отметил и локальные негативные последствия сделки. В рамках нее КНР обещает увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США не менее чем на 40 млрд долларов в год.

“По данному направлению российские экспортёры смогли нарастить поставки в Китай и, похоже, ниша будет частично закрыта из-за увеличенных объёмов закупок в США”, — предполагает Кочетков.

Жирнов считает, что первая фаза торговой сделки кардинально не изменит торговые взаимоотношения между США и Китаем.

“Множество вопросов, в числе которых защита интеллектуальной собственности США, еще остаются нерешенными и вряд ли будут решены в ближайшее время”, — сказал он.

Трудно сказать, насколько торговая сделка с Китаем соответствует первоначальным планам американской стороны, рассуждает политический обозреватель Дмитрий Галкин. Cкорее всего, она станет улучшенным вариантом существовавших ранее соглашений, примерно так же, как USMCA, — соглашение о торговле между США, Канадой и Мексикой, стало, по сути дела, несколько измененной в интересах американских производителей, версией NAFTA.

УСПЕХ ТРАМПА В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Cтарший научный сотрудник Института США и Канады Олег Теребов напоминает, о том, что избирательная кампания в США уже началась. Достижение даже тактического компромисса с Китаем является политически выгодным для Трампа, даст ему лишний балл. При этом и рядовые американцы также заинтересованы в снижении торговых барьеров.

“Торговая война с Китаем, которую пытался развязать Трамп, безуспешна и бесперспективна, поскольку США не могут обойтись без импорта из Китая, а какому-либо давлению Китай уже давно не поддаётся”, — сказал он.

Жирнов считает, что сделка, предусматривающая увеличение сельхоззакупок, может устроить и Трампа, ведь существенная часть его электората – это американские фермеры.

Галкин допускает, что на избирателей Трампа произведет впечатление тот факт, что Китай теперь будет вынужден покупать больше американской сельскохозяйственной продукции. Но главная цель заключалась в том, чтобы заставить власти КНР приобретать американское промышленное оборудование, а не заниматься производством собственного, что предполагает программа "Made in China 2025”.

"Судя по всему, эта цель так и не будет достигнута. А ради того, чтобы получить возможность приобретать технологии, позволяющие стать производителем современного оборудования и занять таким образом принципиально иную нишу в мировой экономике, китайское руководство вполне может купить немного больше американского зерна и сои”, — сказал Галкин.

ВТОРАЯ ФАЗА СДЕЛКИ

Представители Белого дома сообщают, что второй этап соглашения, который предусматривает изменения в промышленной политике Китая, будет обсуждаться только после президентских выборов 2020 года в США.

По мнению Кочеткова, вторая фаза будет сосредоточена на расширении доступа американских финансовых компаний на китайский рынок.

Китай уже много лет критикуют за то, что он не допускает иностранные организации в сферу финансовых услуг, включая банковское обслуживание и страхование. Эксперт отмечает, что обсуждение данного вопроса может растянуться на годы.

"Поэтому остается радоваться тому, что стороны смогли заключить хотя бы ограниченную сделку, а не продолжили эскалацию торгового конфликта”, — заключил он.

Cтарший аналитик “БКС Премьер” Сергей Суверов считает, что на втором этапе соглашения Китаю также предстоит договариваться с США об отмене субсидирования промышленных компаний, взамен Соединенные Штаты не будут вводить пошлины в отношении китайских товаров и точечные санкции против компаний КНР. Он не исключил, что США поднимут тему обвинений Китая в валютном манипулировании.

На фоне приближения выборов президента США американская сторона, скорее всего, не захочет эскалировать торговую войну и разочаровывать участников рынка, однако в 2021 году вероятность появления новых разногласий между США и КНР возрастает, заключил Жирнов.