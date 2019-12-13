МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Накопленный эффект от снижения ставки Банком России будет проявляться весь 2020 год, нужно время для оценки целесообразности дальнейшего снижения, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Банк России в пятницу в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

"Воздействие мер денежной-кредитной политики на экономику и инфляцию происходит постепенно. Накопленный эффект уже принятых решений по ключевой ставке будет проявятся в течение всего следующего года, поэтому может потребоваться время для оценки целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки", — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ также сказала, что Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но сигнал не предполагает неизбежности этого в первом полугодии 2020 года.

"Мы сегодня сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Учитывая, что в предыдущие два раза после похожего сигнала мы снижали ключевую ставку уже на следующем заседании — и в октябре, и сегодня", — заявила она.

"Предвосхищая уточняющие вопросы, отмечу — эта формулировка означает, что мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага, исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим", — сказала Набиуллина.

"Наш сигнал не предполагает неизбежность снижения ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%", — добавила она.