МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Автоматическое уменьшение отложенных покупок валюты ЦБ РФ в счет расходования ФНБ вряд ли возможно, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, обсуждается вопрос о том, как, в том числе, использование средств ФНБ выше уровня 7% будет происходить, того, что в это время Минфин будет осуществлять, соответственно, продажу валюты. Мы обсуждали этот вопрос. На наш взгляд, какого-то автоматического неттинга, взаимозачета наших отложенных покупок с такими расходами Минфина — вряд ли это возможно, потому что наши отложенные покупки абсолютно равномерны, мы объявили их временной горизонт", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос по поводу сообщения Минфина об обсуждении с ЦБ возможности сокращения отложенных покупок валюты.

"Расходы Минфина, скорее всего, не будут такими равномерными, и нам пока не понятен временной горизонт. Поэтому говорить о том, что здесь будет какой-то механизм неттинга, на наш взгляд, вряд ли это возможно", — добавила глава ЦБ.

По ее словам, ЦБ РФ перестал считать риском траты 1 триллиона рублей из ФНБ в ближайшие три года, ожидая их равномерность и прозрачность.

"Мы действительно выражали даже некую тревогу по неопределенности использования средств ФНБ, когда ФНБ достигает определенного уровня. Но то, что сейчас предложено в качестве решения, что эта сумма в пределах 1 триллиона на три года. Если это будет равномерное использование этих средств, мы не видим никаких больших макроэкономических последствий. Детально сможем учесть, если будут детальные параметры этого решения. Мы исходим из того, что это будет равномерно и на основе прозрачных принципов, об этом заявляет Минфин", — сказала она.

По ее словам, по этой причине Банк России перестал воспринимать ситуацию с тратами ФНБ в качестве риска.

"Мы исходим из того, что будет принято сбалансированное решение. От выбора того, как будут тратиться эти средства — внутри России или за рубежом — это скорее повлияет, может больше или меньше влиять на эффективность, на потенциальные темпы экономического роста, но на макроэкономическую стабильность это не повлияет в таких объемах точно", — подчеркнула она.