МОСКВА, 13 декабря — ПРАЙМ. Еврокомиссия нацелена на то, чтобы в торговле с Великобританией после ее отделения от Евросоюза действовали нулевые пошлины и квоты, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Наша цель – нулевые пошлины, нулевые квоты, нулевой демпинг", — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Великобритания, по нынешнему соглашению, должна покинуть Евросоюз не позднее 31 января. При этом дата Brexit ранее дважды переносилась, потому что парламент страны не мог ратифицировать договор об условиях этого "развода", без которого он грозил бы обеим сторонам серьезными неприятными экономическими последствиями.

После того, как Великобритания выйдет из союза, между ними должны начаться переговоры о будущем сотрудничестве, в том числе, в сфере торговли.