ПЕКИН, 13 дек — Dow Jones. Китай дал понять, что предварительное торговое соглашение с США пока не достигнуто, несмотря на слова президента США Дональда Трампа. Это указывает на непредсказуемость переговорного процесса, которая последнее время будоражит мировые рынки и компании.

В четверг Трамп одобрил так называемую первую фазу торгового соглашения, которая отменяет существующие пошлины на китайский импорт, а также ликвидирует новые пошлины, введение которых намечено на воскресенье, в обмен на письменное обязательство Пекина приобретать, среди прочего, американскую фермерскую продукцию на десятки миллиардов долларов, а также в обмен на другие уступки.

Хотя Трамп был "оптимистичен и вдохновлен этим прорывом", по словам Майкла Пиллсбери, советника президента на торговых переговорах, настроение Пекина было явно более трезвым.

Ни одно из государственных СМИ или экономических агентств, привлеченных к торговым переговорам, в пятницу не сделало каких-либо заявлений относительно сделки, одобренной Трампом. На регулярной пресс-конференции Хуа Чуньйин, представитель Министерства иностранных дел Китая, сослалась только на то, как новость об этом соглашении помогла росту американских и европейских фондовых индексов. Китайские фондовые рынки также выросли. Следует отметить, что Хуа не подтвердила существование сделки.

Вместо этого она вновь подтвердила курс, которым Пекин следует в течение почти двух лет, пока продолжается торговый спор с администрацией президента Трампа: "Любое соглашение должно быть взаимовыгодным".

Сдержанная реакция Пекина указывает на неопределенность в отношении того, смогут ли обе стороны достичь соглашения, способного сдерживать активную политическую реакцию в Вашингтоне и Пекине.

Например, президент Трамп подвергается критике со стороны политиков, занимающих жесткую политическую линию в отношении Китая. Между тем, председателю КНР Си Цзиньпину со своей стороны становится все труднее балансировать в условиях, когда ему необходимо стабилизировать шаткие двусторонние отношения, но не подавать вида, что он уступает давлению со стороны США.

Обеспечение "сбалансированного", по словам высшего руководства, соглашения было приоритетом китайских переговорщиков в течение всего процесса. В начале мая Пекин отказался подписывать почти готовое соглашение, потому что руководство решило, что его условия дают слишком большие преимущества Вашингтону. Это побудило администрацию Трампа обострить торговое противостояние с Китаем, что оказало негативное влияние на мировую экономику.

Хотя в этот раз Пекин понимает преимущества как можно более быстрого достижения соглашения, он по-прежнему хочет убедиться, что Китай не испытывал давления, идя на все эти уступки. Одностороннее соглашение, как опасаются власти, может вызвать критику на Си Цзиньпина как внутри Коммунистической партии, так и со стороны других слоев общества.

"Представители США слишком много говорят, и это очень по-американски", — отметил Мэй Синьюй, торговый аналитик, близкий к Министерству торговли Китая.

"Если соглашение будет заключено, то обе стороны должны будут сделать официальное заявление. Без него можно делать и говорить все, что угодно", — добавил он.

Си Цзиньпин делает ставку на свою репутацию желающего и способного противостоять иностранному давлению человека. В течение длительного торгового конфликта с Вашингтоном, как сообщают представители Пекина, он неоднократно отдавал распоряжения симметрично отвечать на повышения пошлин Вашингтоном.

Ранее в этом году переговоры Китая и США зашли в тупик, и государственные СМИ Китая были проинструктированы довольно агрессивно освещать "гегемонию" США.

Переговорный процесс возобновился в октябре, и обе стороны поставили перед собой задачу достичь ограниченного соглашения, выстроенного вокруг условий торговли сельского хозяйственной продукцией. К этому времени Си был готов заключить сделку, чтобы снизить давление на экономику Китая, сталкивающуюся с различными сложностями. При этом он не отказался от намерения выйти из этого спора победителем.

Предложенные Вашингтоном на прошлой неделе условия, о которых в четверг сообщил The Wall Street Journal, по всей видимости, позволят обеим сторонам избежать участи проигравшего. Вашингтон готов вдвое уменьшить существующие пошлины на импорт китайских товаров на сумму почти 360 млрд долларов, а также отменить вступление в силу новых пошлин на китайские товары на сумму 156 млрд долларов 15 декабря.

Пекин же в свою очередь должен гарантировать крупные закупки американских сельскохозяйственных товаров, особенно сои, птицы и прочей продукции. Вашингтон оставляет за собой право вернуть пошлины на первоначальный уровень, если Пекин не будет выполнять свои обязательства.

Не ясно, чем одобренное Трампом соглашение отличается от этого предложения, так как Белый дом не раскрыл деталей сделки. По словам Пиллсбери, советника Трампа, в рамках этого соглашения Китаю придется закупать сельскохозяйственную продукцию в США на сумму 50 млрд долларов в 2020 году, а также приобретать энергоносители и иные товары. США же снизят пошлины на импорт китайских товаров, которые в настоящий момент составляют 15%-25%. Он подтвердил, что данное соглашение будет подразумевать восстановление пошлин до первоначального уровня в случае неспособности Пекина выполнить обещания.

В последнее время переговорщики со стороны Китая были не готовы пообещать выполнять обязательства по приобретению американских товаров. Они при этом настаивали на включение в текст соглашения пункта, который позволял бы Китаю вновь ввести пошлины на импорт, если Вашингтон не выполнит свои обещания относительно снижения тарифов.

"США часто жалуются на то, что Китай не выполняет обещанного, — заявил один из представителей Пекина. – Мы тоже им не всегда доверяем".

— Автор Lingling Wei, lingling.wei@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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