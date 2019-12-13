МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. США и Китай согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель министра коммерции Ван Шоувэнь.

"США и Китай на основании равенства и взаимного уважения согласовали первую часть торгового соглашения, она состоит из девяти пунктов, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство и продовольствие", — заявил Ван Шоувэнь.

Замминистра коммерции сообщил также, что CША дали обещание в рамках первой части торговой сделки отменить часть пошлин в отношении китайских товаров.

"В рамках первой части сделки США дали обещание удалить часть тарифов в отношении Китая", — cказал Ван Шоувэнь.

Китай в рамках первой части торговой сделки с США принял решение отменить повышенные пошлины на американские товары, которые должны были вступить в силу 15 декабря, заявил заместитель министра финансов Ляо Минь.

"Китай принял решение не вводить повышенные пошлины на американские товары, которые должны были вступить в силу 15 декабря", — сказал на брифинге Ляо Минь.

По словам президента США Дональда Трампа, США незамедлительно начнут переговоры с Китаем по "второй фазе" соглашения по торговле, и подтвердил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары 15 декабря.

"Мы договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергии и промышленных товаров, а также на многое другое… Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены из-за того, что мы заключили сделку. Мы начнем переговоры по второй фазе немедленно, а не будем ждать до выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех. Спасибо!" — написал Трамп в Twitter.

По данным Wall Street Journal, Лайтхайзер и Цуй Тянькай в пятницу подпишут если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения. Согласно сообщениям СМИ, соглашение предусматривает отмену нового раунда пошлин на китайский импорт, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Также предполагается до двух раз снизить уже введенные пошлины в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров.