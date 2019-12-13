ВАШИНГТОН, 13 дек /ПРАЙМ/. Снятие пошлин в 25%, введенных ранее США на китайскую продукцию на 250 миллиардов долларов в год, может стать объектом переговоров с КНР в рамках второй фазы торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп.

"Пошлины в целом останутся: 25% на 250 миллиардов долларов, и мы будем использовать их для будущих переговоров по фазе два", — заявил он в ходе общения с журналистами в пятницу.

О том, что США сохранят пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов, сообщил в пятницу в связи с заключением первой фазы торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.