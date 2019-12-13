МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, а также пообещал рассмотреть возможность дальнейшего смягчения своей политики в первой половине следующего года. И опрошенные РИА Новости аналитики склонны верить этому обещанию.

Снижение стало пятым в текущем году и обновило минимум ставки с марта 2014 года. В целом за год она сократилась на 1,5 процентного пункта и теперь составляет 6,25% годовых. По оценкам опрошенных экономистов, к концу 2020 года ставка может опуститься до уровня 5,5%.

"Воздействие мер денежно-кредитной политики на экономику и инфляцию происходит постепенно. Накопленный эффект уже принятых решений по ключевой ставке будет проявляться в течение всего 2020 года. Поэтому может потребоваться время для оценки целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки", — подчеркнула председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Решение о снижении ставки было ожидаемым, но с другой стороны, по нашим оценкам, совет директоров ЦБ действительно мог оставить ставку без изменения с учетом ранее принятых решений и того, что оценки эффектов прошлых решений достаточно неопределенные. На наш взгляд, изменение временного диапазона является естественным для последнего заседания в году, его не следует воспринимать как ужесточение или смягчение сигнала", — считает главный экономист по России компании "ВТБ Капитал" Александр Исаков.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

По оценкам ЦБ, инфляция в годовом выражении в России по состоянию на 9 декабря составила 3,4%. Вместе с тем, регулятор снизил прогноз инфляции на конец года до 2,9-3,2% с ранее ожидавшихся 3,2-3,7%. При этом ЦБ по-прежнему ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

В АКРА указали, что очередное снижение ставки стало возможно на фоне исторически низкой внутренней инфляции, малой внешней, абсорбирования ликвидности из банковского сектора в результате движения средств правительства и относительно крепкого рубля.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич отметил, что в отношении внешнеэкономической конъюнктуры Банк России смягчил формулировку, заменив ожидания дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики на ожидания сохранения пониженных темпов.

"Не исключено, что на это повлияло заявление Дональда Трампа о "почти подписанном" соглашении с Китаем, что снизило вероятность дальнейшей эскалации 15 декабря американских пошлин на импорт из Китая и неблагоприятного развития ситуации на мировых финансовых рынках.

Три четверти центральных банков мира в этом году смягчают политику, продолжает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. "Это ответ на возросшие общемировые риски в торговле и структурное замедление крупных игроков, таких как Китай. Но разница в том, что многие из них уже были в режиме стимулирования либо нейтральной политики – Банк России пока лишь приближался к ней сверху", — отмечает он.

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОГО ГОДА

По мнению Исакова, главным фактором решений Банка России в 2020 году останется динамика инфляции, включая любые сюрпризы в данных о потребительских ценах. "Мы ожидаем, что потенциал снижения ставки сохраняется, и на горизонте 2020-2021 годов ключевая ставка может снизиться до 5,5%", — отметил он.

"Главный вывод из действий ЦБ за последний год заключается в том, что динамика текущей инфляции является гораздо лучшим ориентиром для прогнозирования действий ЦБ, чем нам казалось изначально. Поэтому хотя многие факторы говорят против дополнительного снижения ставки, сохраняющееся замедление текущей инфляции может заставить ЦБ продолжить двигать ставку вниз", — согласна с этим и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ожиданиям старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, в том случае, если инфляция в первом полугодии 2020 года останется на уровне 3%-3,5%, ЦБ, скорее всего, рассмотрит снижение ставки до 6%, а при сохранении такой тенденции и в дальнейшем – вплоть до 5,5% к концу 2020 года.

По прогнозу Альфа-банка, годовая инфляция замедлится до 2,5-2,6% в первом квартале 2020 года, поэтому в кредитной организации не исключают еще двух понижений ставки по 25 базисных пунктов к апрелю 2020 года — до 5,75%.

"В то же время подобный подход может вызвать необходимость более быстрой коррекции монетарной политики в момент, когда инфляция начнет возвращаться к уровню 4% год к году. Мы также опасаемся возможного ужесточения риторики в глобальной монетарной политике в 2020 году, что может усилить давление на ЦБ", — добавила Орлова.

"Дальнейшее снижение ключевой ставки уже будет похоже на монетарный стимул – если это произойдет в начале года, потребуется серьезное изменение риторики, обоснование наличия циклического спада, недостаточности бюджетных усилий", — подчеркнул Куликов.

По его мнению, пресс-релиз регулятора, вероятно, подразумевает такую возможность, так как высказаны сомнения в устойчивости текущего экономического роста, но упоминание первого полугодия 2020 года в целом выглядит как намерение сделать паузу для оценки внешних и внутренних условий.

Главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин ожидает более активного снижения ставки во втором полугодии 2020 года из-за пересмотра нейтрального диапазона. "Мы не меняем наш прогноз на 2020 год, прогнозируя ключевую ставку 5,5% уже в третьем квартале следующего года", — резюмировал аналитик.