МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Глава Французской национальной компании железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду призвал железнодорожников, протестующих против пенсионной реформы, "взять паузу" на время праздников, чтобы члены семей смогли приехать друг к другу на Рождество, сообщает газета Figaro.

С 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В среду премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.

"Период праздников – это важный момент для встреч с семьей. В следующую среду (начало рождественских каникул – ред.) многие наши сограждане захотят поехать навестить своих родителей, детей, друзей. Как и каждый год, миллионы предпочтут поехать на поезде… Поэтому я обращаюсь ко всем железнодорожникам и профсоюзным организациям с призывом объединиться ради граждан Франции в этот период. Я прошу всех, кто обеспечивает передвижение жителей в стране, подумать над тем, чтобы взять паузу на время праздников", — заявил Фаранду.