МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону взаимодействие по вопросам интеграции и торговли, включая ряд вопросов энергодиалога, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министры также обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.

Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.