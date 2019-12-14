БЕЙРУТ, 14 дек — ПРАЙМ. Доха намерена поддержать Ливан в экономическом кризисе, считает финансовую и политическую стабильность в этой республике важной для стран Персидского залива, заявил министр финансов Катара Али Шариф Аль-Имади на Дохийском форуме в субботу.

"Ливан — важное государство. Экономическая и финансовая стабильность (Ливана) важны для стран Персидского залива… Катар возьмет на себя обязательства в поддержку Ливана", — сказал министр.

Аль-Имади отметил, что Катар "оказал помощь ряду государств на Ближнем Востоке, а сегодня экономические сложности переживает Ливан".

В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.