МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Территория опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае рассматривается в качестве приоритетной площадки для создания индустриального парка LH Corporation, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Проект обсуждался во время рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с генеральным директором LH Corporation Бён Чхан Хымом.

"Приоритетной площадкой для реализации данного проекта рассматривается ТОР "Надеждинская" в Приморском крае.? До конца февраля 2020 года АНО АПИ планируется подписание соглашения о сотрудничестве с семью первыми резидентами проектируемого индустриального парка", — сообщили в пресс-службе.

В феврале было подписано соглашение между АНО АПИ и LH Corporation о намерениях по реализации проекта индустриального парка на территории Приморского края. В мае компания LH Corporation начала подготовку техническо-экономического обоснования по проекту.

На полях пятого Восточного экономического форума в сентябре 2019 года было подписано четырехстороннее соглашение о взаимопонимании по реализации проекта создания индустриального парка на территории Приморского края между АНО АПИ, КРДВ, LH Corporation и Корейским торгово-инвестиционным агентством (КОТРА).

LH Corporation — корейская государственная корпорация, которая отвечает за развитие городских участков, а также за управление и эксплуатацию земель и жилищного капитала.