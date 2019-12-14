МИНСК, 14 дек /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 15 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. Нынешнее изменение цен на автотопливо на внутреннем рынке Белоруссии — 26-е по счету в текущем году, чаще цены повышались на копейку. В предыдущий раз цены менялись с 8 декабря.

"С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 15 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку", — отмечается в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,62 белорусского рубля (48,23 российского рубля, или 0,77 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,72 белорусского рубля (51,2 российского рубля, или 0,82 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,94 белорусского рубля (57,75 российского рубля, или 0,92 доллара), ДТ – 1,72 белорусского рубля (51,2 российского рубля, или 0,82 доллара).

Ранее в "Белнефтехиме" подчеркивали, что розничные цены на топливо в республике устанавливаются с учетом стратегии их "максимального сдерживания". В 2018 году розничные цены на топливо в республике менялись 27 раз, в основном увеличивались на одну белорусскую копейку.