ПЕКИН, 15 дек /ПРАЙМ/. Китай отложил введение дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, а также не будет вводить пошлины на часть других товаров, которые должны были вступить в силу 15 декабря, следует из заявления министерства финансов Китая.

В минувшую пятницу Китай и США объявили, что китайская согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить 15 декабря.

"В рамках реализации договорённостей, достигнутых на китайско-американских консультациях по торгово-экономических вопросам, комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение не вводить дополнительные пошлины 10% и 5% на часть американского импорта, а также продлевает приостановку введения дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, которые изначально должны были вступить в силу 15 декабря в 12.01 по пекинскому времени", — говорится в опубликованном сообщении.

Китайская сторона выразила надежду на то, что стороны на основе равенства и взаимоуважениях смогут урегулировать существующие проблемы.

В конце августа Минфин Китая сообщил, что с 15 декабря вновь введет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.

Решение Пекина стало ответом на действия Вашингтона, который, несмотря на договоренности, объявил о повышении с 10% до 25% с 10 мая 2019 года пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов, также в августе США заявили, что с 1 сентября и с 15 декабря введут новые пошлины в 10% на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов.