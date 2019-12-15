ДОХА, 15 дек — ПРАЙМ. Глава юридического комитета сената США республиканец Линдси Грэм считает необходимым заменить "плохой договор с Ираном" на региональное соглашение.

"Нужно заменить этот плохой договор с Ираном — Совместный всеобъемлющий план действий — на тот, что лучше, с которым бы согласились в регионе. Силы в регионе тоже должны говорить друг с другом", — заявил он в субботу на Дохийском форуме в Катаре.

"Я думаю, что хорошей альтернативой СВПД будет региональное соглашение, по которому они могут обладать ядерной энергетикой, что топливо должно завозиться из-за рубежа, чтобы ни у кого не было возможностей создать бомбу", — добавил Грэм.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.