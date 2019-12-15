МИНСК, 15 дек — ПРАЙМ. Руководители рабочей группы по выработке предложений по интеграции Белоруссии и России Дмитрий Крутой и Максим Орешкин проведут встречу на следующей неделе, затем ее результаты обсудят по телефону премьеры двух стран, сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.

По ее данным, эта договоренность достигнута во время телефонного разговора премьер-министров Белоруссии и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

"Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках разговора был обсужден ход выполнения поручений, данных президентами Белоруссии и России в Сочи 7 декабря 2019 года и намечен график предстоящих контактов. Кроме того, подчеркивается в сообщении, "руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год".

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к 20-летию союзного договора принять программу углубления интеграции и отраслевые дорожные карты. Всего разрабатываются 31 проект отраслевых дорожных карт.

В начале декабря премьер-министры двух стран провели переговоры в Сочи, на следующий день переговоры прошли на уровне президентов. В результате несогласованными остались 8 отраслевых дорожных карт, сообщал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Новая встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге (в рамках неформального саммита ЕАЭС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем Лукашенко не исключал, что ему еще придется после 20 декабря встретиться с Путиным, чтобы расставить точки над "i" в отношениях в сфере экономики. Также он говорил о целесообразности своей встречи с премьером РФ Медведевым, чтобы обсудить некоторые вопросы экономических отношений.