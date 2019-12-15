МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Профильные министерства договорились о перечне дополнительных активов, которые могут быть включены в план приватизации на ближайшую трехлетку, сообщила журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера — министра финансов РФ Антона Силуанова Наталия Фоменко.

"На этой неделе первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний. По итогам совещания внесены корректировки в проект плана", — сказала она.

Итоговое решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства РФ, добавила Фоменко.

Утвержденная правительством РФ программа приватизации на 2020-2022 годы не содержит крупных активов. Силуанов в конце октября заявил, что нужна более амбициозная программа. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин после этого сказал, что его министерство до конца года представит план ускоренной приватизации. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро".