ДОХА, 15 дек — ПРАЙМ. Армения хочет привлечь в экономику России армянских инвесторов из-за рубежа, заинтересована в привлечении российских инвестиций в сферу искусственного интеллекта, сообщил в воскресенье РИА Новости президент Армении Армен Саркисян.

"Присутствие российских инвестиций в Армении довольно значительное, у нас работают российские банки, "Газпром", отдельные предприниматели, но Армения будущего должна быть намного сильнее, чем сегодня. Российский опыт, наши связи в рамках общей платформы евразийского сотрудничества должны дать возможность не только для притока российских инвестиций в Армению, но и армянских в Россию, я имею в виду, из Армении и армянской диаспоры за рубежом, армян, которые живут в Америке, Франции. Одна из моих ролей — воодушевлять их вкладывать не только в Армению, но и в Россию", — отметил президент на полях Дохийского форума в Катаре.

По его словам, свою очередь, "Армения заинтересована в привлечении российских инвестиций в проекты, связанные с искусственными интеллектом, новыми технологиями и математическими моделями".