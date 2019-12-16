ВЛАДИВОСТОК, 16 дек /ПРАЙМ/. Добыча угля на Крутогоровском месторождении на Камчатке, освоением которого займется индийская Tata Power, начнется в ноябре 2023 года, сообщает правительство региона.

Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова встретилась с представителями индийской компании Tata Power и российской компании "Уранцветмет", стороны обсудили освоение Крутогоровского месторождения и обеспечение площадки инфраструктурой.

"Мобилизация бурового оборудования, рабочей силы и начало геологоразведки запланировано на февраль 2020 года. Окончание геологоразведочных работ – на декабрь 2020 года. Исполнителем работ по договору с "Tata Power" выступает российская компания "Уранцветмет"… Согласно дорожной карте проекта добыча угля на Крутогоровском месторождении начнется в ноябре 2023 года", — говорится в сообщении.

Руководитель проекта "Русский Уголь" компании Tata Power Сакти Патнаик отметил, что вложения в геологоразведочные работы на первом этапе проекта составят 420 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 800 рабочих мест с учетом прочих компаний, привлеченных к участию. Кроме того, компания обещает ежегодно выделять 0,2 миллиона тонн угля для нужд региона.

Крутогоровское месторождение каменного угля находится в Соболевском районе Камчатского края, в 70 километрах к востоку от берега Охотского моря. Месторождение было открыто в 1934 году. Разведку и подсчет запасов каменного угля проводили уже в 1951-1954 годах. Там выявлено 11 угольных пластов, пригодных для промышленного освоения. Уголь Крутогоровского месторождения отнесен к классу высокого качества. Запасы месторождения оцениваются на уровне 300 миллионов тонн. В его освоение Tata Power готова вложить около 600 миллионов долларов.