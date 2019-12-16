БАНГКОК, 16 дек — ПРАЙМ. Таиланд после победы консерваторов на выборах в Великобритании может заключить с этой страной отдельное соглашение о свободной торговле параллельно с таким же соглашением с Евросоюзом, сообщает в понедельник телеканал Thai PBS со ссылкой на министерство торговли Таиланда.

О том, что вопрос о подписании такого соглашения уже рассматривается, телеканалу сообщила генеральный директор департамента торговых переговоров и соглашений министерства Орамон Суптхавитхам.

"Мы сейчас будем рассматривать все стороны вопроса выхода Великобритании из Евросоюза и попытаемся вместе со всеми заинтересованными сторонами предсказать влияние этого события на нашу экономику. Будем проводить консультации с государственными органами и частным сектором, по результатам которых мы и будем выстраивать нашу стратегию по отношению к подписанию отдельного соглашения о свободной торговле с Великобританией", — сказала она.

Правительство Таиланда ранее пообещало ускорить идущие уже долгое время переговоры о свободной торговле с Евросоюзом, напомнила глава департамента. Теперь появилась необходимость разделить переговорный процесс на два сегмента: продолжить работу по соглашению с Евросоюзом, которое может быть вскоре заключено, и начать отдельные переговоры с Великобританией.

По данным минторга Таиланда, объем торгового оборота между Таиландом и Великобританией за первые 10 месяцев 2019 года составил 5,28 миллиарда долларов, что на 4,7% ниже, чем за этот же период в прошлом году, сообщила телеканалу Суптхавитхам.

"В этом снижении, конечно, проявилось влияние ситуации с разводом Великобритании и Евросоюза. Чтобы смягчить в дальнейшем это влияние, мы рассчитываем работать с Великобританией в рамках действующей законодательной базы торгово-экономических отношений, разработанной для Евросоюза, в течение всего переходного периода, то есть, минимум, до конца 2020 года", — сказала она.