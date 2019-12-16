МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре сохранился на отметке ноября 50,6, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение показателя до отметки 50,7 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в декабре составил 52,4 пункта против 51,9 пункта в ноябре, ожидался рост до 52 пунктов. В то же время индекс деловой активности в промышленности сократился до минимума за два месяца в 45,9 пункта против уровня ноября в 46,9 пункта. Ожидался рост до 47,3 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в декабре, по предварительной оценке, сохранился на уровне ноября в 49,4 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до максимума за четыре месяца в 52 пункта с 51,7 пункта в ноябре. PMI в промышленности сократился до минимума за два месяца в 43,4 пункта против 44,1 пункта месяцем ранее.

Композитный индекс деловой активности во Франции в декабре, по предварительной оценке, опустился до минимума за три месяца в 52 пункта с уровня ноября в 52,1 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до максимума за два месяца в 52,4 пункта с отметки ноября в 52,2 пункта. PMI в области промышленности сократился до минимального значения за три месяца в 50,3 пункта с уровня предыдущего месяца в 51,7 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.