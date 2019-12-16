МОСКВА, 16 дек — Dow Jones. Прошедшие на прошлой неделе всеобщие выборы открыли новый сложный этап на пути Великобритании к выходу из Европейского союза. Этот этап позволит блоку закрепить прогресс, уже достигнутый в движении к главной цели, которая заключается в том, чтобы предотвратить выход из ЕС других членов.

Затянувшаяся на 3,5 года мучительная процедура Brexit породила столь негативную реакцию со стороны европейских избирателей, что даже партии евроскептиков континентальной Европы в основном перестали призывать к выходу из ЕС или еврозоны. Националисты, такие как Маттео Сальвини и Марин Ле Пен, заговорили о необходимости реформирования ЕС изнутри, параллельно заверяя избирателей в том, что их страны будут оставаться в составе Евросоюза.

Ситуация может измениться, если Великобритании удастся заключить с ЕС такую сделку, которая предоставит ей больше самостоятельности без ущерба для экономики страны. В этом случае Brexit будет рассматриваться как успех Великобритании. Гораздо вероятнее, правда, что после 31 января, когда срок членства Великобритании в ЕС истечет, новому правительству Бориса Джонсона придется рассматривать неприятные компромиссы.

"Ситуация, возможно, понемногу проясняется, но Великобритании еще предстоит одолеть крутой подъем, договариваясь о новых условиях экономических и политических взаимоотношений со своим важнейшим торговым партнером, — говорит управляющий директор Eurasia Group Мужтаба Рахман. – Заключить и ратифицировать торговое соглашение будет очень трудно, и Великобритании в конечном итоге придется идти на существенные уступки в обмен на меньший объем привилегий, чем ей доступно сейчас. Это закрепит восприятие европейцами процесса выхода из Евросоюза как крайне болезненного".

Решительная победа Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах 12 декабря позволяет ему обеспечить ратификацию согласованной им сделки о разводе ЕС. В рамках этой сделки Великобритания будет продолжать соблюдать законы и нормативы ЕС как минимум до конца 2020 года. Предполагается, что к этому моменту стороны договорятся о новом торговом соглашении. Отсутствие такого соглашения спровоцирует экономический хаос.

В ходе торговых переговоров Евросоюз вновь будет использовать переговорные преимущества, которые у него имеются по сравнению с меньшей по размеру Великобританией. Великобритания может оказаться перед трудным выбором между потерей жизненно необходимого доступа к европейским рынкам и принятием правил ЕС, на которые Великобритания уже не сможет оказывать никакого влияния.

Некоторые из британцев, желающих сохранить тесные отношения с ЕС, жалуются, что блок занимает на переговорах слишком жесткую позицию, рискуя надолго отвратить от себя Великобританию, которая остается одной из важнейших экономик и военных держав Европы.

Тем не менее, с тех пор, как на референдуме в июне 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза, вопрос сохранения добрых отношений с Лондоном отошел для остальных 27 членов ЕС на второй план. Выживание самого блока для них гораздо важнее.

В 2016 году европейские политические элиты опасались развала европейской интеграции на волне подъема популистских движений, потеснивших преимущественно центристский истеблишмент Западной Европы. После неожиданных результатов британского референдума и избрания президентом США Дональда Трампа многие опасались, что Марин Ле Пен вполне может победить на президентских выборах во Франции. Тогда она продвигала идеи отказа от евро и участия в соглашениях, лежащих в основе Евросоюза.

Немецкая политическая элита была обеспокоена тем, что потеря Франции, давнего партнера Германии, стоявшего у истоков европейской интеграции, погубит весь эксперимент.

Лидеры других стран ЕС призывали канцлера Германии Ангелу Меркель быть менее снисходительной к Великобритании, чтобы не поощрять настроенные против ЕС движения в других европейских странах. Вскоре Меркель и другие европейские лидеры сплотились вокруг общего стремления защитить ЕС и не допустить превращения Brexit в опасны прецедент.

"Учитывая худшие опасения 2016 года, можно сказать, что переговорная стратегия ЕС имела успех, — говорит профессор Лондонской школы экономики Сара Хоболт. – Ему удалось сохранить единство и избежать эффекта домино".

Ключевой составляющей стратегии ЕС является жесткая позиция по вопросу долгосрочного экономического сотрудничества. Блок предупредит Великобританию, что, чем больше британцы будут отклонятся от экономических нормативов и стандартов ЕС, тем меньше доступа будут иметь к крупным европейским рынкам товаров и услуг. Это ставит Великобританию, которая зависит от Европы больше, чем Европа от нее, в менее выгодные условия.

Неспособность договориться о торговой сделке может сильно ударить по британской экономике. С другой стороны, для заключения сделки Джонсону, вероятно, придется принять "единые правила игры" в сфере экономического регулирования. Это успокоит деловые круги, но может разозлить законодателей и тех избирателей, которые стремятся к кардинальному разрыву с ЕС.

Итоговая форма Brexit со временем может стать испытанием и для территориальной целостности Великобритании. Согласованная Джонсоном сделка о разводе оставляет Северную Ирландию в составе таможенного союза с ЕС и вводит таможенный досмотр на границе Северной Ирландии с остальной частью страны. Кроме того, выборы 12 декабря ознаменовались победой для шотландских националистов, которые хотят покинуть Великобританию и остаться в ЕС.

Помимо всего прочего Великобритании также предстоит вновь договариваться об экономических отношениях со всеми остальными странами мира, переговоры с которыми раньше велись через Брюссель.

— Автор Marcus Walker, marcus.walker@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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