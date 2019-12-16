МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идея "большой приватизации" правильная и своевременная, но воплотить ее будет затруднительно из-за сложной ситуации в самих компаниях, нежелания государства отдавать контроль, а также недостаточного интереса инвесторов к большинству активов с госучастием, считают эксперты.

Тема расширения программы приватизации госсобственности вновь всплыла в минувшие выходные. Как стало известно, профильные министерства договорились о перечне дополнительных активов, которые могут быть включены в план приватизации на ближайшую трехлетку. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на прошлой неделе провел совещание по прогнозному плану приватизации, однако итоговое решение будет принято на заседании правительства.

Названия компаний, попавших в предполагаемый новый план, в пресс-службе Силуанова не уточнили. Однако, по данным "Известий", в него вошли "Дом.РФ", "Почта России", Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, "Зарубежнефть", Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Росгеология, РЖД, "Росагролизинг", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), "Продинторг", аэропорт Шереметьево, "Россети", "РусГидро", ФСК ЕЭС, "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), "Российские ипподромы", "Аэрофлот".

Некоторые из этих компаний за последние годы упоминались при подготовке очередных планов по приватизации или вовсе в них входили, однако их продажа (полностью или частично) так и не была реализована. В конце октября власти РФ вновь заявили, что нужна более амбициозная программа приватизации, поскольку утвержденная сейчас правительством не содержит крупных активов. Тогда Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро".

О необходимости снижать долю государства в крупных корпорациях говорят уже не один десяток лет, а предложения того или иного варианта приватизации, равно как и списки компаний, которые решено продать, постоянно корректируются. Однако по-прежнему это не выходит за рамки обсуждений – даже попав в список на приватизацию, компании по разным причинам из него выбывают. Крупнейшая на данный момент сделка прошла в декабре 2016 года – были проданы 19,5% акций "Роснефти", что с учетом приватизации "Башнефти" принесло в бюджет России более одного триллиона рублей.

ИДЕЯ ХОРОШАЯ, ВОПЛОЩЕНИЕ – НЕ ОЧЕНЬ

Опрошенные "Прайм" эксперты считают идею расширения приватизационного списка вполне разумной и актуальной. В России чрезвычайно высока доля государства в бизнесе, что однозначно негативно сказывается и на основных макроэкономических показателях развития государства, и на бизнес-климате, говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев.

"Общеизвестно, что частный бизнес управляется эффективнее, отличается лучшей гибкостью в принятии решений, заметно более низким уровнем издержек, лучшим кадровым составом сотрудников. Кроме того, большинство гигантских госкорпораций "обросли" огромным количеством непрофильных активов, управлять эффективно которыми зачастую просто не получается. В итоге корпорации начинают искать покупателей на данные активы, часть из которых уже показывает настолько слабые операционные и финансовые результаты, что покупателям они просто неинтересны", — рассуждает он.

Однако эксперты сошлись во мнении, что решение о дополнении упомянутыми компаниями списка на приватизацию вполне может быть принято, однако реализовать его будет крайне непросто.

"Приватизация этих активов в 2020-2022 годах практически исключена по ряду причин. Профицит бюджета не стимулирует правительство к подобным реформам, компании не готовы к приватизации по финансовым показателям и эффективности бизнеса, обременены социальными функциями и, как правило, активно используют государственные финансовые ресурсы", — рассуждает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Он напомнил, что "Дом.РФ" только прошел ребрендинг, некоторые эксперты связывали это с финансовыми просчетами предыдущей стратегии поддержки ипотечного рынка. "Почта России" находится в постоянной трансформации и погрязла в реформах, все больше смещаясь от своих классических видов деятельности к банковско-торговой. Это явно не позволяет подготовить актив к приватизации в двухлетний период, считают эксперт.

ИНВЕСТОРЫ НЕ СПЕШАТ РАСКОШЕЛИВАТЬСЯ

Еще одна проблема заключается в том, что у компаний крайне низкая прозрачность для потенциальных инвесторов и в избытке неоперационные активы. Поэтому заметным спросом со стороны частных инвесторов предлагаемая к продаже госсобственность не пользуется.

Минфин РФ и МЭР нашли общие подходы к расширенной приватизации

По словам Коренева, государство не стремится отдавать контрольный пакет акций, в то время как большинству потенциальных инвесторов владение небольшой частью корпораций неинтересно – им желательно получить полный контроль над активами. Так что не приходится сомневаться в том, что к продаже будет предложено немалое число госкомпаний или (и) их непрофильные активы, равно как и в том, что продать это все будет крайне непросто.

Отечественные инвесторы в большинстве своем не располагают явно излишними денежными средствами, чтобы покупать предприятия, в которые, скорей всего, придется еще серьезно вкладываться, а перспективы получения полного контроля над ними весьма туманны. А иностранных инвесторов допускать к владению российскими активами, которые государство считает принципиально важными, такими, как "Дом.РФ", "Почта России", РСХБ и тому подобные, чиновники особо не спешат.

Привлекательность данных компаний зависит не столько от того, что они сейчас государственные, а от конкретного бизнеса, его текущей эффективности, перспектив развития и, конечно, стоимости продажи, от которой будет зависеть доходность инвестиций, считает гендиректор НАО "Евроэксперт" Екатерина Синогейкина.

"В целом, риски инвестиций в российскую экономику все еще выше, чем в западную. Мне кажется, непубличные банки без значимого free float и подтвержденной рынком цены, с определенной долей проблемных активов сейчас вряд ли заинтересуют западных инвесторов", — полагает она.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

В пресс-службе Силуанова подчеркнули, что целью расширения программы приватизации не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями. Вырученные средства могут пойти на инвестпрограммы самих компаний.

Эксперты высказали мнение, что деньги нужны всегда, и возможность их получить непременно пригодится – если не сейчас, то позже. По словам Ордова, избыток денег в бюджетной системе может очень быстро смениться дефицитом при кризисных явлениях, а компании в списке на приватизацию представляют собой реальную угрозу лавинообразного нарастания требований госпомощи, прикрываясь социальными функциями и целями.

"Ощущение, что список на приватизацию формируется лишь на основании объемов текущих госинвестиций и потенциальных "дыр", которые могут возникнуть в случае кризиса", — подчеркнул он.

Тем не менее, приватизация может стать сигналом создания конкурентной среды, где у всех компаний схожие возможности и условия ведения бизнеса. По крайней мере, она поможет развивать российский фондовый рынок, который рискует совсем зачахнуть в закрытом списке "голубых фишек", заключил эксперт.