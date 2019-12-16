МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за ноябрь выросла на 269,3 миллиона рублей, или на 10,2%, и на 1 декабря составила 2,908 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,694 миллиарда рублей, или 58,3%, в 2018 году – 578 миллионов рублей, или 19,9%, в 2017 году и ранее – 635,2 миллиона рублей, или 21,8%.

Отмечается, что задолженность по заработной плате на 1 декабря текущего года имели менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 38%, строительство – 20%, добыча полезных ископаемых – 15%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 8%, транспорт – 6%.

В октябре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 3,3%, до 2,639 миллиарда рублей.