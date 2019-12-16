МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в ноябре замедлило рост в годовом выражении до 0,3% с октябрьских 2,6%, по итогам 11 месяцев увеличение промпроизводства составило 2,4%, сообщает Росстат.

В месячном выражении снижение промпроизводства в ноябре составило 2,5%.

"Промышленное производство в ноябре 2019 года сохранилось на уровне ноября 2018 года (прирост 0,3%). По сравнению с октябрем 2019 года отмечено снижение на 2,5%. Динамика роста за январь-ноябрь составила 102,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

За 11 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (снижение 0,2% к аналогичному периоду прошлого года). Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,2% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,1% по сравнению с 11 месяцами 2018 года). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,9% к периоду январь-ноябрь 2018 года.

По сравнению с ноябрем 2018 года увеличение объемов производства на 1,4% показала добыча полезных ископаемых. Обрабатывающие производства практически остались на уровне прошлого года (прирост на 0,1%). Электроэнергетика и деятельность по обеспечению газом и паром продемонстрировали результаты аналогичные ноябрю 2018 года. Снижение в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов составило 8,9%.