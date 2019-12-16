МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 5,09% с 5,12% в октябре, сообщает Банк России.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,48% в ноябре с 3,63% в октябре.

Как отмечает регулятор, небольшое снижение оценок трендовой инфляции при гораздо более заметном замедлении общего годового роста цен говорит в пользу преобладания временных факторов в снижении инфляции.

Вместе с тем, устойчивый нисходящий тренд в динамике оценок трендовой инфляции указывает на снижение фундаментального инфляционного давления. По оценке регулятора, прекращение действия временных факторов в сочетании с отложенным эффектом от принятых решений по денежно-кредитной политике обеспечат выход инфляции на траекторию, соответствующую цели Банка России, в 2020 году.