МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс. При этом он подчеркивал, что межрегиональными комиссиями облагаются всего 5% переводов, остальные 95% бесплатны.

Президент также подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2023 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.

Закон продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Данный закон, по оценке кабмина, позволит в 2020 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.

При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Также был подписан закон о наделении организаций "Почты России" правом проводить упрощенную идентификацию граждан при отправлении и получении ими почтовых переводов в пределах 15 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, проект которого был внесен группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, направлен на упрощение доступа граждан к услугам почтовой связи при осуществлении почтовых переводов денежных средств.

Упрощенная идентификация может происходить как при личном посещении клиентом почтового отделения, так и удаленно, причем при ее прохождении достаточно указать сведения о фамилии, имени и отчестве гражданина, серии и номере его паспорта.

Обычная идентификация, которую сейчас осуществляют работающие с деньгами и иным имуществом организации, требует предоставления наравне с этой информацией и сведений о гражданстве, дате рождения, месте жительства или пребывания, идентификационном номере налогоплательщика (при его наличии), данных миграционной карты и документов, подтверждающих право иностранцев или лиц без гражданства пребывать в РФ.

При осуществлении же почтового перевода по действующему законодательству требуется предоставление в отношении человека сведений о его фамилии, имени и отчестве, уникальном присваиваемом номере операции (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо месте жительства или пребывания.