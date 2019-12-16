КИЕВ, 16 дек /ПРАЙМ/. Инфляция на Украине снизилась до 5,1% в ноябре благодаря укреплению курса гривны, сообщил в понедельник председатель Нацбанка Украины Яков Смолий.

"Благодаря укреплению курса гривны инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п.п. (процентный пункт — ред.) по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", — цитирует пресс-служба председателя Нацбанка Якова Смолия.

В пресс-службе отметили, что крепкий курс одновременно формирует экономию в части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на государственных закупках импортируемых товаров (например, медикаментов). Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.

"Плюсы от укрепления курса есть и для компаний-экспортеров, отметили члены правления НБУ. Во-первых, это отчасти снижает себестоимость продукции, которая будет направляться на экспорт, ведь до 50% затрат украинских экспортеров прямо или косвенно осуществляются в иностранной валюте (сырье, оборудование, топливо и т.д.). Во-вторых, укрепление обменного курса увеличивает конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы", — отметила пресс-служба Нацбанка.

В Нацбанке добавили, что спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением курса, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках.

Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне 5,5%, рост экономики составит 3,7%.

В последние месяцы на Украине наблюдается укрепление курса гривны. Министр финансов страны Оксана Маркарова ранее сообщала, что такое укрепление связано с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами в экономике.