ДОХА, 16 дек /ПРАЙМ/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в понедельник утвердил бюджет страны, которая занимает одно из ведущих мест в мире по уровню доходов на душу населения, с доходной частью в размере 211 миллиардов катарских риалов (более 57 миллиардов долларов), исходя из цены на нефть в 55 долларов за баррель, говорится в сообщении министерства финансов Катара, поступившем в понедельник в РИА Новости.

"Эмир Катара выпустил указ об утверждении бюджета на 2020 год … с прогнозируемым доходом в размере 211 миллиардов катарских риалов аналогично доходной части 2019 года, исходя из цены на нефть в 55 долларов за баррель. Такой же показатель цены на нефть был заложен в бюджете 2019 года. Расходы планируются на уровне 210,5 миллиарда катарских риалов, что на 1,9% больше, чем в 2019 году, это самые большие расходы за пять последних лет. Профицит бюджета ожидается в размере 500 миллионов риалов (138 миллионов долларов)", — отмечается в сообщении минфина.

Как пояснили в минфине, бюджетные расходы являются самыми высокими за последние пять финансовых лет с учетом необходимости завершения нескольких крупных проектов развития в разных секторах. В частности, Катар собирается укрепить продовольственную безопасность и создать инфраструктуру в свободных экономических, промышленных и логистических зонах.

За 2020 год Катар рассчитывает завершить строительство всех стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Расходы бюджета на крупные проекты составят 43% от общих расходов. Кроме того, расходы на выплату зарплат в госсекторе в бюджете на 2020 год увеличились на 3,3% — до 59 миллиардов катарских риалов в связи с необходимостью найма новых сотрудников из-за развития различных секторов экономики.