МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's полагает, что перспективы развития мировой промышленности в 2020 году остаются негативными из-за сохранения торговой напряженности, следует из доклада Moody's Investors Service.

"Перспективы развития мирового производственного сектора в 2020 году негативны. Замедление мирового экономического роста и усиление торговой напряженности отразятся на доходах производственных компаний", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что на сектор будет оказывать давление риск, связанный с поставками и увеличением затрат на сырье и материалы.

По мнению Moody's, большинство компаний сможет зафиксировать незначительный рост прибыли или же вовсе резкое снижение. Агентство также прогнозирует рост EBITDA сектора на 1%. ВВП стран "большой двадцатки", согласно релизу, может увеличиться на 2,6%.

В релизе также отмечается, что сектора сельского хозяйства, транспорта и коммунальных услуг также имеют слабые перспективы роста. Наибольшее развитие в следующем году могут получить аэрокосмический рынок и ВПК.