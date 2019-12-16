МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг сохранен на уровне "A-1+".

"По нашему мнению, АБИИ продолжает достигать прогресса в выполнении своих функций путем наращивания операционного потенциала и увеличения кредитных обязательств в регионе", — говорится в сообщении.

Стабильный прогноз отражает ожидания аналитиками агентства того, что в следующие один-два года АБИИ продолжит достижение целей в рамках своей начальной фазы и будет придерживаться принципов разумного управления и риск-менеджмента с чрезвычайно сильным финансовым профилем.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.