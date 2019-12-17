ВАШИНГТОН, 17 дек /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы выросли по итогам торговой сессии в понедельник, обновив достигнутые в пятницу рекорды, следует из данных торгов.

Настроения инвесторов были поддержаны позитивными новостями о торговом противостоянии США и Китая, а также о макростатистике.

К закрытию торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в 16.00 местного времени (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,35%, до 28233,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 8816,207 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 3193,95 пункта.

США и Китай объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти в воскресенье. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января.

Кроме того, способствуют росту фондовых индексов данные о том, что объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос на 6,2% в годовом выражении при прогнозе роста только на 5%. А объем розничных продаж в стране в отчетном месяце поднялся на 8%, хотя прогнозировался рост на 7,6%.