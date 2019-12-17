МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре вырос до 28 миллиардов евро с 18,7 миллиарда евро в сентябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 17 миллиардов евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны в октябре увеличился в годовом выражении на 4,1%, до 217,9 миллиарда евро, импорт — сократился на 3,2%, до 189,9 миллиарда. В октябре 2018 года в торговом балансе еврозоны был зафиксирован профицит в 13,2 миллиарда евро.

При этом профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в октябре составил 2,2 миллиардов евро против дефицита в 5 миллиардов в сентябре. В октябре 2018 года в ЕС был отмечен дефицит торгового баланса в 8 миллиардов евро.

Экспорт товаров из ЕС в сентябре вырос в годовом выражении на 5,6%, до 190,1 миллиарда евро, импорт — сократился на 0,1%, до 187,8 миллиарда.