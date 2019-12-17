МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2020-2022 годах внесет 10 миллионов долларов в бюджет Зеленого климатического фонда, учрежденного ООН для содействия развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения участия Российской Федерации в международных усилиях по оказанию содействия развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата осуществить в 2020-2022 годах уплату… взноса в бюджет Зеленого климатического фонда… в размере до 10 миллионов долларов", — говорится в распоряжении.

Из этой суммы 4 миллиона долларов будут внесены в 2020 году, 3 миллиона в 2021 году и 3 миллиона в 2022 году. МИД поручено проинформировать Зеленый климатический фонд о принятом решении.

Зеленый климатический фонд — это глобальный фонд, созданный для поддержки усилий развивающихся стран по реагированию на проблему изменения климата. Фонд помогает развивающимся странам ограничить или сократить свои выбросы парниковых газов и адаптироваться к изменению климата. Он был учрежден странами-сторонами рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.