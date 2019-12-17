МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 18 декабря предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Будут предложены ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 года и ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года в объеме остатков, доступных для размещения в данных выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в текущем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.