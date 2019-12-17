МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в ноябре увеличилось на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем октября и составило 1,365 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения лишь до 1,345 миллиона новостроек с первоначального показателя октября в 1,314 миллиона. Показатель октября был пересмотрен в сторону повышения — до 1,323 миллиона новостроек.

Число разрешений на строительство в США в ноябре увеличилось на 1,4% — до 1,482 миллиона. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, уменьшится до 1,41 миллиона разрешений с показателя октября в 1,461 миллиона.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.