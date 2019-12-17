МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу с территории Украины. Об этом сообщается в постановлении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.
В частности, в список добавлены кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления.
Кроме того, в нем оказались медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, а также жгуты и медицинские пробки.
Помимо этого, кабмин наложил запрет на импорт из РФ на Украину макулатуры и других отходов бумажного производства.
https://1prime.ru/state_regulation/20191217/830702021.html