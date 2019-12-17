МОНТЕВИДЕО, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство Аргентины внесло в конгресс страны законопроект, который в числе прочего устанавливает налог на ряд операций в иностранной валюте, сообщает телеканал TN.

Так, по плану авторов инициативы, одним из основных блоков закона, направленного на решение задачи, поставленной новым президентом Альберто Фернандесом — установление "социальной справедливости" в стране, станет введение 30%-ного налога на некоторые операции, совершаемые в иностранной валюте.

"Устанавливается на пять лет с момента введения закона в действие налог… на следующие операции — покупка иностранной валюты, включая дорожные чеки, для накопления", — отмечается в законопроекте, который публикует TN.

Налогом предлагается также обложить "приобретение услуг за рубежом через туристические агентства, приобретение пассажирских транспортных услуг за пределами страны". Речь идёт о покупках в долларах в зарубежных интернет-магазинах и оплате услуг различных платформ в интернете, например Netflix и Airbnb. Исключение будет сделано для расходов на здравоохранение, покупку лекарств, книг и образовательных услуг.

При этом 70% вырученных средств предлагается направить на финансирование социальной сферы, 30% — на инфраструктурные проекты, сообщил в эфире TN министр экономики страны Мартин Гусман.

Среди других мер предлагается пересмотр через полгода пенсионной системы в стране, а пока пенсионеры в декабре и январе должны получить прибавку к выплачиваемым им денежным средствам. На полгода продлевается заморозка тарифов, после они также могут быть пересмотрены.